Утрата обоняния пожилыми людьми названа в числе признаков скорой смерти

Энн-Арбор, США, , 07:35 — REGNUM Исследование, проведённое учёными США, позволи выявить свзь между утратой остроты обоняния и увеличением риска внезапной смерти у людей пожилого возраста, 29 апреля сообщил пресс-релиз Мичиганского университета.

О целях работы группы исследователей рассказал один из участников эпидемиолог Хунлэй Чэнь, заявивший: «Наше исследование — это первая попытка выяснить, почему плохое обоняние «предсказывает» повышенную смертность».

Отметим, научная работа в данной области ранее уже велась, но эксперимент, проведенный сотрудниками Мичиганского университета, начатый в 1999 году, не имеет аналогов по продолжительности. Исследование, в ходе которого обследовались люди разного пола и этнической принадлежности, в возрасте от 71 года до 82 лет, общей численностью 2289 человек, позволило накопить самое большое количество важной информации.

Эксперимент строился на постоянном тестировании обоняния, тест, проведенный на первом этапе научной работы, повторялся через промежутки в 3, 5, 10 и 13 лет. Параллельно оценивалась смертность среди пациентов.

Результаты наблюдений позволили сделать вывод, что пожилые люди со сниженным обонянием, умирали гораздо чаще. Показатели смертности в их группе, несмотря на видимое здоровье, превосходили сходные показатели в группе, не утратившей обоняние на 46%. Детального описания механизма возникновения данного феномена на сегодняшний день не существует, пока учёные отмечают связь между утратой обоняния и развитием болезни Паркинсона.

В данный момент, по словам Хунлэй Чэня «Тест на способность различать запахи имеет смысл включить в регулярные медицинские осмотры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при проведении эксперимента на лабораторных животных, сотрудники института Wellcome Trust Sanger Institute в Великобритании выяснили, что факторами определяющими обоняние являются не только генетические различия, но и предыдущий опыт, по определению запахов накопленный в течение жизни.

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