В ЦПК назвали космонавтов, которые войдут в состав экспедиции МКС-63/64

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 07:46 — REGNUM В состав долговременной экспедиции Международной космической станции МКС-63/64 войдут космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).

Отмечается, что Тихонов назначен командиром пилотируемого транспортного корабля «Союз МС». В дублирующий состав вошли космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Планируется, что миссия МКС-60/61 отправится с орбитальной станции в июле 2019 года, миссия МКС-61/62 — в сентябре. Запуск корабля с экипажем миссии МКС-63/64 назначен на 20 марта 2020 года.

Отметим, в 2015 году Тихонов был включён в состав экспедиции МКС-51/52, однако позже он был выведен из состава экспедиции в связи с решением Роскосмоса о сокращении российского экипажа МКС с трех до двух человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин заявил, что экипаж российского сегмента МКС будет увеличен до трех человек для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в сентябре 2019 года.