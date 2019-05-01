В центральном Китае найдена таинственная гробница возрастом 5 тыс. лет

Чжэнчжоу, Китай, , 07:10 — REGNUM В Китае обнаружена таинственная гробница, владелец которой был погребен с луком в левой руке, нефритовым оружием в правой руке и с 18 челюстными костями свиней на ноге возрастом 5 тыс. лет, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Гробница была найдена археологами на руинах в городе Наньян провинции Хэнань центральной части Китая, и вокруг нее немедленно развернулись научные дискуссии. В частности, эксперты спорят, кто же все-таки в ней захоронен.

«Нефритовое оружие похожее на томагавк является символом власти», — полагает глава команды археологов и исследователь Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Ма Цзюньцай.

«Пока другие находки, включая деревянный гроб, а также погребальные предметы вроде нефритовых, каменных и глиняных изделий наряду с огромным количеством челюстных костей свиней говорят о том, что хозяин гробницы обладал власть, силой и достатком, пока бы жив», — продолжил Ма, добавив, что это крупнейшая и самая статусная гробница культуры Цюйцзялин, которая когда-либо была найдена в провинции Хэнань на юго-западе Китая и даже в среднем течении реки Ханьцзян.

Культура Цюйцзялинь представляет из себя культуру позднего неолита, которая концентрировалась преимущественно вокруг среднего течения реки Янцзы.

Кроме того, археологам удалось обнаружить развалины двух домов поздней неолитической культуры Яншао возле гробницы предполагаемого лидера клана. Площадь каждого составляет 120 кв. метров. Считаются, что в этих домах располагались цеха по обработке нефрита, поскольку там были найдены необработанные заготовки и готовые нефритовые изделия наряду с целым рядом специальных инструментов.

Напомним, что руины Хуаншань были найдены еще в далеком 1959 году, и их площадь насчитывает более 200 тыс. кв. метров. По словам ученых, эти руины представляют огромную важность для исследования культурных обменов между северными и южными поселениями в эпоху Неолита.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая найден древний бивень кабана с гравировкой шелкопряда