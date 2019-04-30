В Китае создан суперматериал для поверхностей гиперзвуковых аппаратов

Пекин, , 23:52 — REGNUM Китайские учёные создали не имеющий мировых аналогов композитный материал, способный выдерживать высокие температуры, сообщает 30 апреля Global Times.

Материал разработан в Центре Южного Университета Китая. Он сочетает в себе керамические и тугоплавкие элементы, созданный новый композиционный материал способен выдерживать нагрев до трех тысяч градусов Цельсия.

По мнению учёных, использование этого материала для внешней поверхности гиперзвуковых летательных аппаратов позволит развивать скорость до 20 Махов, то есть свыше 20 тысяч км/час.

Напомним, на данный момент Китай считается одним из мировых лидеров в сфере гиперзвуковых технологий.

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