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В Китае создан суперматериал для поверхностей гиперзвуковых аппаратов

Наука

Материал способен выдерживать температуру до 3000 градусов по шкале Цельсия

В Китае создан суперматериал для поверхностей гиперзвуковых аппаратов
skeeze
Преодоление скорости звука

Пекин, 30 апреля 2019, 23:52 — REGNUM  Китайские учёные создали не имеющий мировых аналогов композитный материал, способный выдерживать высокие температуры, сообщает 30 апреля Global Times.

Материал разработан в Центре Южного Университета Китая. Он сочетает в себе керамические и тугоплавкие элементы, созданный новый композиционный материал способен выдерживать нагрев до трех тысяч градусов Цельсия.

По мнению учёных, использование этого материала для внешней поверхности гиперзвуковых летательных аппаратов позволит развивать скорость до 20 Махов, то есть свыше 20 тысяч км/час.

Напомним, на данный момент Китай считается одним из мировых лидеров в сфере гиперзвуковых технологий.

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Военно-промышленный комплекс
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