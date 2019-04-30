Bridgestone присоединится к космической миссии Toyota и JAXA на Луну

Токио, , 21:39 — REGNUM Bridgestone Corp. заявила, что примет участие в совместной миссии Toyota Motor Corp. и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA по отправке вездехода на Луну. Миссия запланирована на 2029 год. Также Bridgestone примет участие в Космическом симпозиуме, который пройдет в американском штате Колорадо, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Представители Bridgestone Corp. сообщили, что компания разработает упругое колесо для лунного вездехода. Оно, по утверждению специалистов компании, сможет выдержать вес лунного ровера, позволит ему ускоряться и тормозить, улучшит маневренность, что критически необходимо для навигации в условиях покрытой кратерами гравийной поверхности Луны.

Toyota и JAXA также заявили, что будут использовать американскую ракету для запуска ровера на Луну. По предварительным данным, ровер будет достигать в длину 6 метров, в ширину 5,2 метра и иметь высоту 3,8 метра.