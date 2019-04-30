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Японский космический зонд успешно создал искусственный кратер на астероиде

Наука

Это первый в мире искусственный кратер на астероиде

Токио, 30 апреля 2019, 21:27 — REGNUM  Японский космический зонд Hayabusa2 успешно создал первый в мире искусственный кратер на астероиде, и это даже немного изменило скорость движения космического тела.

Согласно комментариям Космического агентства Японии, Hayabusa2 выстрелил снарядом в астероид Рюку, находящийся на расстоянии 340 миллионов километров от Земли, в рамках проведения миссии по изучению происхождения жизни и эволюции Солнечной системы, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

«Рельеф астероида явно изменился», — заявил Юичи Цуда, доцент Японского агентства аэрокосмических исследований.

Согласно данным Космического агентства Японии JAXA, зонд передал снимок области, пораженной снарядом, с расстояния 1,7 км, на котором явно виден искусственный кратер, его диагональ достигает 10 метров.

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Зарубежная хроника
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