Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен до 3 мая

Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблём Dragon к Международной космической станции отложен по меньшей мере до 3 мая. Об этом сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

Как уточняется, NASA предложила перенести запуск в связи с обнаруженными ранее неполадками в электрооборудовании на МКС.

«Ближайшая возможная дата запуска — не ранее пятницы, 3 мая», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее запуск 17-й миссии Dragon к МКС планировалось осуществить 1 мая с комодрома во Флориде. Между тем накануне стало известно о неполадках в работе системы электропитания в американском сегменте Международной космической станции.

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