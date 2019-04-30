Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM

Метод комплексного исследования арктического ледового покрова при помощи беспилотных летательных аппаратов предложен российскими учёными, 26 апреля сообщил сайт Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Одним из проявлений климатических изменений на территории Арктики стало резкое увеличение площади торосов — хаотического нагромождения обломков льда.

Данное явление возникает благодаря процессам сжатия, которые ломают более молодой и тонкий лёд, выталкивая обломки на поверхность ледовых полей, большая часть которых на сегодняшний день покрыта такими нагромождениями.

По словам доцента СПбГУ сотрудника кафедры океанологии Бориса Иванова, «такая тенденция связана с увеличением доли более тонких однолетних льдов и уменьшением количества более толстых старых льдов». Учёный подчеркнул, что «немногочисленные теоретические исследования и эксперименты показывают, что процессы энергомассообмена торосов существенно отличаются по характеру от условий, наблюдающихся на ровном льду». Однако «это пока никак не учитывается в климатических моделях общей циркуляции атмосферы и океана».

Для получения необходимой информации требуется регулярное проведение метеорологических наблюдений, включающих в себя регистрацию солнечной радиации, как приходящей, так и отраженной от поверхности.

Ситуация усложняется еще и тем, что на территории, покрытой торосами, традиционный способ проведения метеорологических наблюдений крайне затруднён.

Представитель Управления по связям с общественностью СПбГУ Александра Уразгильдеева, комментируя сложившееся положение, пояснила: «Из-за труднодоступности изучать процессы энергомассообмена торосистых образований при помощи стандартных метеорологических станций и актинометрических стоек сложно». Однако «такие измерения необходимы для того, чтобы получить количественные оценки вертикального турбулентного обмена вблизи торосов. Это позволит уточнить характер и интенсивность теплообмена между атмосферой и морским ледяным покровом».

Борис Иванов отметил, что в данный момент «перед нами стоит задача разработать технические и методические средства, при помощи которых можно корректно оценить энергообмен вблизи торосистых образований».

Первый шаг в создании технических устройств, способных помочь в получении важной информации, уже сделан; как сообщила Александра Уразгильдеева: «Для решения данной проблемы был создан специальный комплекс, включающий прибор для измерения отраженной солнечной радиации и температуры поверхности тороса, который помещают на БПЛА». Техническое устройство оправдало возложенные на него надежды. «Полученная «коробочка» проста в эксплуатации — достаточно прочно закрепить ее на коптере и перед полетом включить кнопку питания», — отмечает участница первого этапа экспедиции «Трансарктика-2019»,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета проведут работы по комплексу вопросов, важных для арктического региона. Сюда войдут создание энергетических установок, ветродизельных электростанций и транспортных средств, а также разработка программ, моделирующих поведение ледовых полей.