Синдром хронической усталости можно определить по состоянию крови — ученые

Сан-Франциско, США, , 12:58 — REGNUM Метод, позволяющий диагностировать синдром хронической усталости (СХУ), разработан в США, 29 апреля сообщил журнал PNAS

Медицинский тест, предложенный сотрудниками Стэнфордского университета, должен помочь определить, страдает ли тот или иной человек от данного заболевания, основан на анализе крови.

Проблемы, возникавшие ранее при выявлении СХУ, по мнению одного из разработчиков Рона Дэвиса, связаны с тем, что при обследовании поиск недуга осуществлялся «не там, где нужно», или те, кто отвечал за обследование, «делали это недостаточно хорошо».

На сегодня представители Стэнфордского университета «разработали анализ крови на основе наноэлектроники, который потенциально может установить диагностический биомаркер».

Принцип действия основан на том, что кровь больных СХК и кровь здоровых по разному реагирует на электрический импульс, генерируемый особым прибором. В результате тестирования выявлена практически 100% надежность при определении больных.

Как показали эти замеры, подобная система работала фактически со 100% надежностью. Как сообщил Рон Дэвис, «Мы не можем точно сказать, почему поведение клеток и плазмы крови меняется подобным образом, и что вообще происходит в них. Тем не менее, результат на лицо».

На сегодня проблема возникновения синдрома хронической усталости до конца не выяснена, только два года назад удалось выявить молекулы, являющиеся маркерами синдрома хронической усталости или миалгического энцефаломиелита (ME/CFS).

В данный момент ученые высказывают предположение, что присутствует нарушение работы ферментов, участвующих в транспортировке ионов через мембраны клеток. Этот сбой приводит к усилению воспалительных процессов и прогрессированию остальных симптомов болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Колумбийского университета в Нью-Йорке высказали предположение, что синдром хронической усталости является следствием чрезмерного присутствия в кишечнике человека некоторых штаммов бактерий.

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