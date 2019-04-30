Сбой в энергоснабжении не сказался на работе российского сегмента МКС

Москва, , 12:52 — REGNUM На работе российского сегмента МКС не сказался сбой в системе энергоснабжения в американской части станции. Об этом заявили в Роскосмосе.

В компании отметили, что все системы работают в штатном режиме, а экипаж чувствует себя хорошо.

Напомним, 29 апреля американское агентство NASA сообщило, что на МКС зафиксирована проблема с электропитанием. Неполадки были связаны с одним из блоков, который распределяет подачу электроэнергии.

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