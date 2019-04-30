Учёные заявили о многократном смешении генов жителей Евразии

Йена, Германия, , 12:24 — REGNUM Международная группа учёных пришли к выводу, что жители восточной и западной частей Евразии неоднократно смешивались между собой. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology&Evolution.

Учёные провели анализ «геномного ландшафта» Внутренней Евразии, огромной территории, на которой находятся девять стран — Россия, Казахстан, Армения, Грузия, Украина, Молдавия, Узбекистан, Таджикистан и Монголия.

Исследователи разделили народы Евразии по месту жительства на три полосы — в тундре и тайге на севере, в зоне лесостепей в центре и в степях и полупустынях на юге. Выяснилось, что между жителями восточной и западной частей континента многократно происходило смешение генов.

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