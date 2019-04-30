В Университете Пердью начата разработка обитаемого модуля для Марса

Индианаполис, США, , 10:31 — REGNUM Работа в рамках проекта по созданию уменьшенной копии автономной «космической базы» начата исследователями из США. Об этом сообщила пресс-служба Университета Пердью.

Целью достижения, которой добиваются участники исследований, является создание роботизированной станции, которая сможет самостоятельно функционировать, находясь на поверхности планеты Марс или лунной поверхности.

По словам одной из сотрудниц, участвующей в работе данного коллектива Ширли Дайк: «Мы решили взглянуть не на то, как мы доберёмся до Марса, а скорее на то, как мы преуспеем там, когда прибудем».

База, которой предстоит в будущем появиться на другой планете, на сегодняшний день будет построена всего в четверть натуральной величины. Однако это даст возможность «посмотреть на взаимодействие между подсистемами и понять, как заставить их надёжно работать так, как они должны».

Не последнюю роль в данном проекте играет стремление сделать прогноз по поводу того, какие внештатные ситуации могут возникнуть внутри космической станции под воздействием внешних факторов: «во время радиационного облучения, землетрясения или песчаной бури». И каким образом подготовиться и действовать в экстремальных условиях «как нам создать среду, которая сможет выжить и адаптироваться, чтобы справиться со всеми этими вещами».

Ширли Дайк отмечает, что «среда обитания должна достичь такого состояния, чтобы люди могли прибыть, прожить там с комфортом и через месяц или два покинуть её».

Но и в отсутствие человека покинутая база, которую сотрудники именуют «среда обитания», должна… по мысли разработчиков, «продолжить функционировать до тех пор, пока люди не появятся в следующий раз». В связи с этим участники проекта выделили три принципа, которым должен соответствовать разрабатываемый ими жилой модуль. База должна быть устойчивой к внешним воздействиям, обладать собственным «интеллектом» и иметь возможность существовать автономно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задача проектирования обитаемой станции на Марсе в данное время рассматривается специалистами NASA, проведшими совместно с американским университетом Брадли конкурс разработчиков таких конструкций.

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