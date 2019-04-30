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В Перми планируют изучить отношение британцев к России

Наука

Исследование позволит провести модернизацию стратегий публичной дипломатии и мягкой силы

Пермь, 30 апреля 2019, 09:01 — REGNUM  Российский фонд фундаментальных исследований выделил грант на фундаментальное исследование общественного мнения британского академического сообщества в отношении политического образа современной России, сообщает 30 апреля пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

Победителем грантового конкурса стал ассистент кафедры политических наук ПГНИУ Михаил Грабевник. В своей работе учёный рассмотрит политический образ современной России в зеркале общественного мнения академического сообщества Великобритании. Исследование позволит получить взгляд со стороны, который сможет подчеркнуть существующие вызовы и расставить проблемные акценты, а также позволит заострить внимание на вариантах модернизации стратегий публичной дипломатии и мягкой силы, нацеленных на формирование образа России за рубежом.

«Подобное исследование политического имиджа современной России в зеркале общественного мнения британского академического сообщества вкупе с уже существующими исследованиями российского общественного мнения позволит дополнить мозаичную и неполную картину образа России», — отметил Михаил Грабевник.

Напомним, серьезное осложнение в отношениях России и Великобритании произошло в марте прошлого года, когда Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Выступая на пресс-конференции с журналистами в конце 2018 года, президент России Владимир Путин сообщил, что отношения двух стран зашли в тупик.

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