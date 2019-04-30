Научное судно «Михаил Сомов» отправится в Баренцево море 15 мая

Архангельск, , 07:45 — REGNUM Российские учёные и метеорологи планируют провести мониторинг состояния и загрязнения акватории Баренцева моря в рамках экспедиции «Трансарктика — 2019», поддержанной правительством России. Об этом сообщила пресс-служба Северного УГМС.

Первым в экспедицию отправилось научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» ААНИИ Росгидромета. На нём организована сезонная дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс-2019» севернее архипелага Земля Франца-Иосифа. Экспедиции продлится до конца мая.

Второй этап начнётся с выходом в акваторию Баренцева моря судна «Михаил Сомов» Росгидромета. На вековых и стандартных океанографических разрезах учёные оценят состояние и загрязнение моря, выполнят гидрометеорологические наблюдения, проведут мониторинг ледовой обстановки и животного мира. «Михаил Сомов» отправится в экспедицию из Архангельска 15 мая.

Ещё два судна в рамках проекта «Трансарктика — 2019» — «Профессор Молчанов» и «Профессор Мультановский» — начнут исследования в июле текущего года. В первой экспедиции учёным предстоит организовать и реализовать образовательную компоненту программы в ходе выполнения комплексных экспедиционных исследований экосистем арктических морей и побережий. Второй экспедиции — восстановить регулярную систему государственного комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России — от Чукотского до Баренцева.

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