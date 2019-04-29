Мемуары шефа Петроградского охранного отделения изданы в США. Плохо

Александр Томилин, , 23:55 — REGNUM

Для любого историка слова о том, что источники для исследования первичны — априорное суждение. Однако целый ряд западных историков приобрел в ХХ веке скверную привычку писать о русской революции с опорой не на источники, а на литературу. Посему перевод и издание отечественных источников о русской революции на английском языке является важным и актуальным делом.

В 2017 году, в год столетия революции, были переведены и изданы в США воспоминания одной из малоизвестных, но ключевых фигур эпохи крушения монархии — начальника Петроградского охранного отделения Департамента полиции, генерал-майора Константина Ивановича Глобачева. Русскому читателю они известны как и в их журнальной публикации, так и в отдельном издании. Чем же может нас заинтересовать американское издание мемуаров?

Это издание — просто перевод на английский язык русского издания мемуаров Глобачёва и его супруги, вышедших в 2009 году, с очерком о самом генерале, составленном его внуком, Георгием Мариничем, ставшим переводчиком этих мемуаров.

Русский читатель должен обратить внимание на это издание, чтобы запомнить одну вещь — как НЕ надо публиковать источники.

В русском издании 2009 года всё было сделано по неписаному канону публикации источника: составлено предисловие с рассказом о личности автора источника и очерк происхождения источника, мемуары Константина Глобачёва — отдельно, Софьи Глобачёвой — отдельно, издание было снабжено обширным справочным аппаратом.

Однако американские издатели почему-то решили смешать мемуары генерала и его жены, сделав чехарду из глав их воспоминаний. Цель преследовалась такая — показать читателю картину эпохи с последующим погружением в неё. Мемуары генерала о политике и мемуары его жены о повседневной жизни России рубежа столетий. Однако от этого страдает цельность восприятия источника. Читателю трудно воспринимать целую картину, и его внимание прыгает с Распутина и Штюрмера на нижегородские улочки, с эсеров на пароходы и так далее. То есть эффект достигается прямо противоположный ожидаемому. Вместо цельной и жизненной картины — винегрет.

Та же история и с научным комментарием. Мало издать текст источника, надо снабдить его путеводителями для читателя: предисловием об авторе источника и создании оного, научно-справочным аппаратом (примечания, указатели). В этом издании же предисловия до неприличия краткие и скудные, а информация о генерале помещается… по ходу самих мемуаров! Мало читателю чехарды чтения, его заставляют ещё переключаться на рассказ о чете Глобачёвых.

В целом прекрасное начинание было бездарно загублено и принесено в жертву яркой картинке, которая так и осталась в проекте, ибо полученный результат не соответствует заявлениям. Посему остаётся лишь пожалеть американцев и всех англоязычных читателей, которым попадётся это винегретное издание.