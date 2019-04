Новая система обработки спутниковых данных создана в Иркутске

Иркутск, , 13:22 — REGNUM Система, дающая возможность собирать и анализировать большие объёмы информации, поступающие от глобальных навигационных спутниковых систем и в последующем использовать данные космических исследований околоземного пространства, создана российским учёными. Об этом 29 апреля сообщается на сайте сибирского отделения российской академии наук «Наука в Сибири».

Сотрудники Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН), расположенного в Иркутске, разработали систему, получившую название SIMuRG. По словам руководителя проекта, кандидата физико-математических наук Юрия Ясюкевича, «если использовать первые буквы названия системы SIMuRG (System for the Ionosphere Monitoring and Researching from GNSS), по-русски получится Симург». Название выбрано, как он сообщил, «чтобы отразить сложность и амбициозность нашей задачи». Поскольку именно «Так звали бессмертную птицу, гнездящуюся в ветвях Древа Познания».

Данный проект реализовывается силами восьми человек и должен быть завершен к 2020 году. В готовом виде система даст возможность обработать и сохранить информацию, поступившую со спутников, входящих в глобальную навигационную систему (ГНСС-приемников). SIMuRG сможет справиться с проблемой, которая на сегодняшний день представляется трудноразрешимой, поскольку данные с более чем 5000 станций обработать в ручном режиме не представляется возможным.

Как утверждает Юрий Ясюкевич, решению задачи поможет «внедрение методов машинного анализа в область исследования околоземного космического пространства». Новая разработка «позволит существенно повысить как эффективность использования ГНСС-данных, так и качество и оперативность анализа динамики ионосферы», отметил он.

По его словам, на сегодняшний день «ГНСС-измерения используются в основном для исследования отдельных событий и подкрепления данных других установок».

В планах исследователей, как сообщил Директор ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Андрей Всеволодович Медведев, использовать открывшиеся возможности для изучения масштабных эффектов, производимых солнечными вспышками, магнитными бурями и слабых, но имеющих место воздействий на ионосферу при запуске космической техники.

Андрей Медведев, давая характеристику инновационной разработке, отметил: «Данных поступает огромное количество, их надо не только своевременно обрабатывать, но и научить искусственный интеллект правильной интерпретации. Так что значение системы, разработанной нашими молодыми коллегами, трудно переоценить».

Читайте ранее в этом сюжете: Европейская орбитальная техника получит комплектующие из России