Учёные из Волгограда создают экспериментальные модели пастбищ

Волгоград, , 12:33 — REGNUM Экспериментальные имитационные модели пастбищ заложили в Волгограде сотрудники лаборатории лесной мелиорации и лесохозяйственных проблем ФНЦ агроэкологии РАН. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба центра.

Опыт проводится на территории гидрологического комплекса научного центра. Учёные отмечают, что конструирование различных типов пастбищ оптимизированных по продуктивности, структурно — функциональной организации и устойчивости потребуется при экологической реставрации деградированных земель.

Выполненные посадки, как отмечается, позволят разработать улучшенную технологию выращивания многолетних кормовых трав, а также начать восстановление и продление продуктивного долголетия аридных пастбищ в условиях сухой степи и полупустыни.

Модель весенне-летнего пастбища включает кустарники (джузгун), полукустарники (терескен) и многолетние травы (житняк, пырей, костер) с соотношением видов: 20:60:20. В летне-осеннем пастбище представлены кустарники (тамарикс), полукустарники (полынь и терескен), а также многолетние травы (житняк, пырей, овсяница) с соотношением 5:70:25.