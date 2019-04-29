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Ученые разработали технологию, позволяющую определить «отторжение почки»

Наука

Точность данного метода — 90%

Сеул, 29 апреля 2019, 12:07 — REGNUM  Ученые из Южной Кореи разработали технологию, позволяющую точно и быстро диагностировать отторжение пересаженной почки при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, группа ученых из Asan Medical Center разработали технологию на основе искусственного интеллекта, позволяющую диагностировать антитело-опосредованного отторжения транспортированной почки.

Благодаря разработанной технологии обнаружить признаки отторжения на срезе ткани можно за 13 минут. Точность данного метода — 90%.

«Если мы используем искусственный интеллект и применим соответствующее лечение на ранних стадиях, то проведение повторной операции или диализа может не понадобиться, а вероятность успеха операции будет значительно выше», — сообщили специалисты.

Результаты данного исследования были опубликованы в международном научном журнале Scientific Reports.

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Медицина
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