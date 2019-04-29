Ученые назвали причину проблем с лишним весом у детей

Филадельфия, США, , 11:58 — REGNUM Проблема набора детьми и подростками лишнего веса во многом вызвана тем, что подрастающее поколение удовлетворяет жажду мало подходящими для этой цели напитками, не используя обычную воду, заявили учёные из США, 22 апреля сообщило издание JAMA Pediatrics.

По результатам исследования, предпринятого сотрудниками Университета Пенсильвании, опросившими 8400 детей, чей возраст находился в промежутке от 2 до 19 лет, удалось установить, что в отдельные дни до 20% опрошенных вообще не пили воду. Данные дети и подростки ограничивались употреблением различных напитков, практически всегда содержащих сахар. Замена воды фруктовыми соками, энергетическими напитками, чаем или кофе, или газировкой, по словам принимавшего участие в исследовании Ашера Розингера, иногда имеет под собой серьёзные основания. Как отметил учёный, «в отдельных регионах США люди не доверяют качеству воды, потому что боятся загрязнения её свинцом и прочими веществами». Именно это является одной «из причин, по которой они отказываются пить обычную воду, а также по которой родители могут покупать своим детям газировку или сок, только потому, что они не доверяют воде».

Однако сотрудники Университета Пенсильвании утверждают, что болезни сердца, печени и почек, кариес, нарушение обмена веществ, ожирение, как правило, имеют безобидное на первый взгляд начало. Это те ненужные организму 200 калорий, которые ребенок получает вместе с напитками, заменившими воду. В течение месяца они превращаются в 500 грамм лишнего веса, которые через шесть месяцев могут вырасти до трёх килограммов. Основываясь на полученных в ходе исследования результатах, Ашер Розингер настаивает: «Дети должны пить воду каждый день, и именно вода должна быть первой в списке возможных вариантов того, как они могут утолить жажду».

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