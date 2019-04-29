В Новосибирске найден зимний способ греться на летнем солнце

Новосибирск, , 10:47 — REGNUM Метод, позволяющий аккумулировать за время летнего периода солнечное тепло и использовать его в холодное время года для обогрева жилища, разрабатывается международной группой исследователей, 24 апреля сообщил сайт Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

Представители российских и иностранных научных коллективов ведут работу над проектом так называемого CCD-отопления (SWS-HEATING).

В работе участвуют: новосибирский Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (ИК СО РАН), расположенный в Афинах греческий национальный технический университет и Институт передовых энергетических технологий им. Н. Джордано в Италии.

Российский сегмент исследований возглавит руководитель группы энергоаккумулирующих процессов и материалов ИК СО РАН доктор химических наук Юрий Иванович Аристов.

Установки SWS-HEATING в своей работе используют ингредиент, разработанный сотрудниками ИК СО РАН. Этот материал «селективные сорбенты воды», как сообщила ведущий научный сотрудник ИК СО РАН доктор химических наук Лариса Гордеева: «Это композитные адсорбенты, состоящие из пористой матрицы, внутрь пор которых помещена неорганическая соль, способная взаимодействовать с парами». Принцип работы данной установки таков: «Летом солнечное тепло используется для того, чтобы высушить такой адсорбент, то есть десорбировать с него пары воды». А когда «появляется потребность в тепле, мы соединяем сухой адсорбент с испарителем, в котором находится рабочая жидкость (например, вода), и происходит обратный процесс, адсорбция, при этом выделяется тепло, которое можно использовать для обогрева».

По замыслу конструкторов, теплоноситель, движущийся по коллектору, состоящему из стеклянных трубок, сможет собирать солнечное тепло, которое будет использовано для высушивания сорбента, находящегося в «накопителе», и нагрева воды до 60 градусов, третья часть тепла предназначена для теплового буфера, из которого энергия будет перераспределяться в зависимости от ситуации.

Предполагается, что проект будет реализован в двух вариантах: заказчики из стран Европы получат установку, нагревающую полы до 35 градусов, другой вариант предусматривает наличие в доме батарей, температура которых будет поддерживаться на уровне 55 градусов.

Испытания пройдут в расположенном на севере Германии городе Регенсбург, в Швеции технологию будут тестировать в Стокгольме, и отдельные испытания состоятся в столице Испании — Мадриде.

Проект в основном рассчитан на европейских заказчиков в северных регионах, технология SWS-HEATING обеспечит 60% необходимого тепла. В областях, расположенных на юге Европы, при помощи данной установки конструкторы надеются получить до 80%.

Внедрению инновации на территории России препятствует то обстоятельство, что для запуска цикла требуется создать в испарителе установки температуру не ниже плюс 5 градусов по Цельсию.

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