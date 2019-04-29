В Новосибирске разработан наноматериал с антибактериальными свойствами

Новосибирск, , 10:08 — REGNUM Учёные Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН (Новосибирск) нашли способ получать вертикально-ориентированные пластинчатые наночастицы с новыми свойствами. Об этом 29 апреля сообщает издание «Наука в Сибири».

Одно из новых свойств, которое было зафиксировано учёными при создании наноматериала с гексагональным нитридом бора (h-BN), — антибактериальное. Чтобы его подтвердить, на поверхность полученного вещества помещали каплю, содержащую бактериальную суспензию. Затем учёные оценили, сколько бактерий выжило. Выяснилось, что при контакте с вертикально ориентированными наночастицами h-BN больше половины микроорганизмов погибают.

«Мы предполагаем, что подобный эффект связан с механическим повреждением клеточной мембраны бактерий при контакте с наночастицами h-BN. Острые вершины этих частиц можно сравнить с лезвиями ножей, которые наносят урон. Это открытие очень важно, когда мы говорим об использовании нового материала на практике, например, в качестве антибактериального покрытия медицинских инструментов», — сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Татьяна Фролова.

В настоящее время учёные планируют подробнее изучить механизм гибели бактерий при взаимодействии с наностенками. Это позволит сделать создание антибактериальных покрытий более направленным и эффективным.

У нового материала, помимо антибактериальных, есть и другие, полезные с точки зрения промышленности, свойства — например, при облучении электронами, он начинает испускать свет. Результаты работы обеих научных групп опубликованы в престижном издании Nano Research.

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