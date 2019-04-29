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Учёными названы факторы, определяющие формирование волевых качеств ребёнка

Наука

Ряд причин, способствующих или мешающих сформировать способность к самоконтролю, определены сотрудниками НИИФФМ

Новосибирск, 29 апреля 2019, 09:07 — REGNUM  Связь умения осуществлять самоконтроль и психического здоровья с уровнем благополучия выявили исследования, проведённые учёными Новосибирска. Об этом сообщается на сайте Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

Научная работа была проведена сотрудниками Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины, расположенного в Новосибирске. Целью исследования стали особенности волевой регуляции, присущие человеку в детском возрасте. По словам доктора психологических наук и кандидата медицинских наук Елены Слободской, у детей исследовались «способность и возможность человека контролировать свое поведение, чувства и мысли ради определенной цели или в силу следования общепринятым правилам, подавляя при этом нежелательные, спонтанные, порой очень сильные стремления». Группа детей, обследованных учёными, составила порядка двух тысяч, возраст которых от 2 до 18 лет. В работе, помимо учёных, приняли участие педагоги и родители.

Подобная работа ранее была проведена на территории Новой Зеландии. Она позволила сделать заключение, что важнейшие показатели, характеризующие развитие взрослого человека, напрямую связаны с проблемами, возникающими в первые годы жизни. Как отметила Елена Слободская — заведующая сектором «Индивидуальные особенности развития детей», до сегодняшнего дня «российских данных по проблемам психического здоровья детей не было, а сейчас мы ими располагаем — на примере новосибирской выборки».

Основываясь на полученных результатах, исследователи утверждают, что уровень самоконтроля, который демонстрируют дети из семей, имеющих доход выше среднего, с возрастом начинает превосходить показатели своих ровесников из группы низким уровнем доходов. В данный момент, по мнению Елены Слободской: «Есть надежда, что и в нашей стране будут сформированы специализированные программы, позволяющие ребенку реализовать потенциал самоконтроля настолько, насколько это возможно»

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе сообщил, что в школьную программу с 2020 года будет введена психология.

Читайте ранее в этом сюжете: С 2020 года в школах начнут повышать психологическую грамотность

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Научные исследования
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