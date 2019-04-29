Учёные создали биополимер, способный сохранять пластичность до полугода

Красноярск, , 08:56 — REGNUM Разновидность биоразрушаемого полимера, имеющего улучшенные технологические свойства, разработала международная группа учёных, сообщает 29 апреля пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Над созданием биополимера, способного разрушаться через заданный промежуток времени, работали биотехнологи СФУ совместно с коллегами из Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН, Института биофизики СО РАН, Института химии и химической технологии СО РАН и Университета Махатмы Ганди (Индия).

В результате был получен полимер из класса полигидроксиалканоатов (ПГА). Для этого учёные использовали природного производителя вещества — бактерии Cupriavidus eutrophus B-10 646.

«Главной отличительной особенностью полимера, получаемого с помощью этой «хитрой» бактерии, является особенная структура, которая позволяет перерабатывать полимер разными способами для задач промышленности и медицины. В зависимости от молярной доли 3-гидрокси-4-метилвалерата меняется соотношение кристаллических и аморфных областей в материале, изменяются его термические свойства (температура плавления)», — сообщила один из авторов работы Наталья Жила, доцент базовой кафедры биотехнологии СФУ.

Отмечается, что полученный материал способен сохранять основные эксплуатационные характеристики до 180 дней и более. При этом он абсолютно нетоксичен, гипоалергенен и одновременно демонстрирует повышенную прочность, сравнимую с аналогичным показателем у синтетических полимеров.

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