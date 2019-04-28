Аграрная Америка. Иллинойс

Николай Латышев, , 20:27 — REGNUM

Поездка к фермерам

На следующий день мы совершили достаточно длительное аграрное путешествие из штата Индиана в соседний штат Иллинойс. Его ещё называют штатом в прерии за то, что 60% его территории расположены в зоне американских прерий. Здесь находятся самые плодородные почвы в США, что подтверждает и их цена. Как нам сказали местные фермеры, гектар пашни здесь стоит порядка $7000, что почти вдвое дороже, чем в других штатах. Интересно, что именно в Иллинойсе я услышал такую фразу от пожилого фермера: «Есть один способ быстро разбогатеть в нашем сельском хозяйстве — продать землю. Все остальные способы не работают. Сколько не трудись на земле, большой прибыли не увидишь». И это в штате, где выпадает почти 1000 мм осадков и отлично налажена инфраструктура! Сразу почему-то подумал: нашим фермерам памятники надо ставить, ведь они работают на полях, где выпадает не больше 200−300 мм осадков, а до ближайшего элеватора не 20−30 км, а зачастую 150−200! Чтобы довезти урожай по дороге, где от асфальта остались только одни воспоминания, нужно пробить не одно колесо, оставить не одну рессору и потратить уйму денег, но не на урожай, а на самые непредвиденные обстоятельства, включая бороздящих необъятные просторы гаишников. Кстати, сколько мы ни ездили по Америке, так ни разу не встретили ни одного американского стража порядка на дороге, который бы барражировал на каком-нибудь американском хайвее в поисках нарушителей дорожного движения.

Штат Иллинойс, который граничит с Индианой на востоке, является самым густонаселенным на Среднем Западе с численностью жителей порядка 13 млн человек. Из них 65% проживет в Чикаго, расположенном на северо-востоке штата, и в близлежащих к нему населенных пунктах.

Первый небольшой городок, в который мы приехали, был… Париж. Как видим, города и поселки с громкими названиями-дублями известных столиц мира есть не только на постсоветском пространстве, но и в Америке. Более того, кто-то из наших американских коллег сказал, что в США есть еще несколько населенных пунктов с таким же названием. Так вот, в иллинойском Париже мы побывали на одном из заводов известной компании «Каргилл» (Cargill), который перерабатывает зерно кукурузы и выпускает массу различных продуктов, идущих затем на экспорт по всему миру. После посещения завода мы двинулись дальше, в прерии — к фермерам.

* * *

В гостях у четы Тэйлор

Первые фермеры, с которыми мы встретились в Иллинойсе, была семейная пара Майк и Лиза Тэйлор. Если быть точнее, в фермерском хозяйстве работает еще один человек — их сын Дэвин, который после окончания аграрного вуза вернулся на родную ферму.

Семья оказалась очень жизнерадостной. Мы быстро с ними нашли общий язык, даже не зная в хорошей степени английского. Особенно после того, когда прозвучала фраза, что фермеры во всех странах самые умные и находчивые. Здесь все засмеялись, мы ударили по рукам, и дальше можно было ничего не переводить, все было понятно с полуслова, когда они показывали, на каких комплексах сеют, чем обрабатывают семена или какие рабочие органы используют на сеялках в период посевной. Как выяснилось, только накануне они закончили сеять кукурузу (а это было 19 мая) и собирались приступать к посеву сои. Было ясно, что посевная затянулась, так как обычно они к середине мая заканчивали все работы. Причина задержки — обильные осадки и переувлажненность почвы. Говоря это, Майк с надеждой посмотрел на небо. «Может, вы привезли хорошую погоду?» — философски спросил он.

- Майк, расскажите о вашем хозяйстве.

— Фермерством мы с Лизой занимаемся с 1980 года. У нас в обработке почти 2000 гектаров земли. Мы выращиваем кукурузу и сою. Используем минимальную и традиционную технологию обработки почвы.

Майк показал нам свой ангар, где стояла сельхозтехника и хранились протравленные семена. При посеве они используют жидкие удобрения.

— Каждые два-три года мы меняем гербициды под кукурузу, так как сорняки быстро вырабатывают устойчивость и гербициды на них перестают действовать. Перед посевом поверхность почвы опрыскиваем глифосатом.

Как отметил Майк, если для кукурузы можно использовать дженерики, то для обработки сои — только оригинальные препараты. При этом посев кукурузы и сои выполняют одни и те же посевные комплексы, которых в хозяйстве два.

В зависимости от вида культуры на сеялках меняется только расстояние междурядий. Кукурузу они сеют на глубину 6 см. В хозяйстве два посевных комплекса с шириной захвата 20 и 13 метров. Один комплекс может посеять в сутки до 150 гектаров, а при одновременном использовании двух посевных комплексов — до 250 га. Но многое зависит от погоды.

— В апреле мы всего четыре дня сеяли кукурузу, а затем три недели простаивали, так как постоянно шли дожди и почва была очень влажной, — говорит Майк. — На этой неделе снова сеяли три дня.

- Семена откуда получаете?

— Нам их поставляет семенная компания. Вот этот мешок кукурузных семян стоит 50 долларов.

- Не пробовали внедрять ноу-тилл?

— Один год попробовали посеять кукурузу по технологии ноу-тилл, но никогда больше не хотим этого делать. Сою ещё можно сеять по системе ноу-тилл, но только не кукурузу, на которой эта технология у нас не работает. Мы возле нашего дома на поле сеем монокультуру уже 21 год. Если вы постоянно выращиваете кукурузу на одном месте, то очень важно вносить под нее калий. Если калий в почве есть, значит, будет урожай. Каждые четыре года мы проверяем наши почвы на содержание питательных веществ и другие параметры. Важно, к примеру, чтобы уровень реакции почвенного раствора (PH) был не ниже шести. Этот показатель может сильно влиять на урожайность.

- Какова структура посевных площадей в вашем хозяйстве?

— На 60% посевных площадей мы размещаем кукурузу, на остальных 40% — сою. При этом на сое мы используем ноу-тилл. Но проблема в том, что, если перейти только на ноу-тилл, тогда для управления защитой посевов необходимо полностью переходить на гербициды. Но в нашем регионе большую проблему представляют зимующие однолетние сорняки. А борьба с ними одними гербицидами не всегда экономически обоснована. Иногда нужна механическая обработка почвы. С другой стороны, на участках, подверженных эрозии, мы стараемся применять только ноу-тилл. Эту технологию зачастую некоторые фирмы призывают нас внедрять на полях. Но каждый считает свои деньги и понимает, что для него более выгодно, а что — нет. Исходя из этого и принимаем решение, какую технологию применять.

- Почему у вас только кукуруза и соя? Невыгодно выращивать другие культуры?

— Пшеницу мы здесь выращивали 30 лет назад. А те фермеры, кто её сегодня продолжает выращивать в нашем регионе, делают это из-за того, что им нужна солома для крупного рогатого скота. А животноводческих ферм здесь осталось очень мало. С другой стороны, у нас есть долгосрочный контракт на поставку кукурузы с одной из компаний, у которой всего два предприятия в США. Эта фирма находится всего в 140 милях отсюда, и мы сдаем туда свою продукцию. Что касается сои, то её начали выращивать в наших краях в 1950-е годы и только для кормовых целей. А сейчас эта культура востребована на рынке.

- Почему вы не занимаетесь животноводством?

— Чтобы эффективно заниматься животноводством, нужно иметь очень большую ферму, либо лучше вообще за это дело не браться. Поэтому мы занялись растениеводством.

- Какая техника работает в хозяйстве?

— У нас четыре основных трактора, а также есть несколько маленьких старых тракторов — они нам больше нужны для коллекции. Но иногда мы их используем на подсобных работах. Вот, к примеру, трактор, выпущенный в 1967 году. Более 20 лет мы не пользуемся культиваторами, и у нас уже давно нет паров. Из комбайнов у нас имеется один «Джон Дир» и один «Кейс». Если комбайн ломается, то мы на пару часов работу останавливаем, так как нужно время купить запчасти или сделать заказ в техсервис для устранения поломки.

- Когда у вас обычно завершаются уборочные работы?

— Как правило, в середине ноября. В поле мы выезжаем на следующий год только в апреле на посев кукурузы.

- Получаете ли вы субсидии?

— Основная финансовая помощь от государства — субсидирование оплаты значительной доли нашей страховки за урожай. Она может достигать 80% от суммы страховки. Если вы хотите получить страховку более 80%, вы оплачиваете полностью свои взносы.

- Берете ли кредиты на технику?

— Наше хозяйство редко пользуется кредитами. Вся техника, которая у нас есть, — наша собственная. Но иногда кредиты нашим фермерам приходится брать, так как, к примеру, вот эта сеялка стоит $180 тыс., трактор — $200 тыс. Какой фермер сможет за свой счет сразу это купить?

- Сколько человек работает на ферме?

— У нас работает пять человек, из них трое — это наша семья. Мы сами вывозим свое зерно на реализацию и оказываем услуги по перевозке другим фермерам. Один работник у нас постоянно занят на перевозке, а второй работает как на перевозке, так и в поле. У нас есть свои зернохранилища, в которых храним свое зерно. Здесь же храним и семена.

- Как ведется очистка и сушка зерна?

— Все зерно мы чистим у себя, но сушилки в хозяйстве нет. Компания, которая нам поставляет семена и покупает у нас зерно, не хочет, чтобы мы случайно перегрели его при сушке, так как тогда кукуруза начинает трескаться. Она закупает у нас определенные объемы и сама их досушивает на своих мощностях.

- Кто у вас занимается мониторингом цен на зерно?

— У нас есть консультант, которая работает с нами уже семь лет и изучает фьючерсные рынки. Следить за рынками — это её работа. Раньше цены не менялись так часто, как сейчас, каждую неделю.

- Насколько изменилась цена на сою и кукурузу в этом году в сравнении с прошлым?

— Цены стали ниже.

- У вас были годы, когда вы уходили в минус?

— Не всегда у нас была прибыль. В 2012 году нагрянула сильная засуха. Тогда нас выручило то, что мы купили страховку. И это нам помогло нормально выжить. В прошлом году в среднем мы получили наилучший результат по урожайности — 71 бушель сои на акр (около 48 ц/га. — Прим. авт.). В прошлом году в июле были сильные штормы, из-за которых у многих фермеров были потери урожая.

- Сколько времени у вас длится вегетация сои?

— От посева до уборки в среднем проходит 115 дней, но все зависит от скороспелости того или иного сорта.

- Вы владеете всей землей, которую обрабатываете?

— Из почти 2000 гектаров только 10% земли находится в нашей собственности, а остальная земля в аренде.

«А вы довольны работой Майка и Девина», — шутливо спросили мы хозяйку фермы. «Эти фермеры всегда ворчат то им мало дождя, то им дождя много», — отреагировала Лиза. Как выяснилось, она так же, как и мужчины, садится за рычаги тракторов и комбайнов и выполняет любую работу на ферме. Более того, у них в семье есть даже что-то вроде соцсоревнования — группа «кукурузников» против группы «соевиков» — кто быстрее и, главное, качественнее проведет сев.

Уезжали мы с фермы в отличном настроении. С такими жизнерадостными хозяйственниками хотелось и дальше общаться. Но время поджимало, впереди была встреча с другой фермерской семьей.

* * *

По дороге мы заехали на предприятие, напомнившее нашу районную «Сельхозхимию», которых было множество в советские времена. Схема ее работы проста. Здесь хранятся пестициды и удобрения. Фермеры дают заявки на приготовление рабочих растворов самых различных гербицидов или фунгицидов в зависимости от ситуации на полях, и компания эти растворы готовит. А при необходимости оказывает услуги по химпрополке — парк необходимой техники имеется. Здесь же хранятся и различные удобрения, которые компания готова предоставить фермеру или оказать услуги по их внесению. Все компьютеризировано, и заявки обрабатываются в онлайн-режиме.

Эта частная компания обслуживает близлежащие 30−40 фермерских хозяйств. В радиусе 50 км расположено пять подобных компаний, и все они географически привязаны к фермам, хозяева которых выбирают, кому и какую услугу заказать. Когда решение принято, заключается контракт, и идет отгрузка заказанного раствора. Фермеры «химиков» давно знают, поэтому те не занимаются рекламой своей работы. Люди сами о них рассказывают. Если кому-то что-то понравилось — это быстро передается, а если вдруг что-то не так — передается еще быстрее, отметила менеджер компании. Но прежде всего компанию интересует здоровый и качественный урожай, который получает фермер.

Как выяснилось, предприятие имеет все необходимые запасы азотных, фосфорных, калийных удобрений, которые находятся на специальном складе.

* * *

Фермерская династия Гудов

— Моя семья занимается сельским хозяйством с 1800-х годов. Мои предки, начиная с прапрадедушки, были фермерами. Надеюсь, и мой сын, который работает на ферме с пяти лет, будет достойно продолжать наше дело и заниматься сельским хозяйством, — такими словами начал рассказ фермер Джо Гуд, к которому мы приехали после Тэйлоров. Его ферма также расположена в штате Иллинойс. Джо Гуд начал руководить фермой с 1983 года. В 1980-е он стал изучать систему ноу-тилл и внедрять её на своих полях, исследуя влияние новой системы земледелия на почву и водный режим.

— Мы уже 30 лет не обрабатываем почву. На поверхности поля после уборки урожая оставляем растительные остатки. Для системы ноу-тилл у нас имеется вся линейка техники. Мы сеем кукурузу и сою. В этом году, как и у многих фермеров нашего графства, посевной мешают дожди. С момента посева уже выпало 250 мм осадков, и почва сильно переувлажнена. Часть посевов кукурузы вымокла, и мы на днях будем пересевать эти участки.

- Какова у вас площадь посева?

— Площадь посева — 700 гектаров, из них в нашей собственности находится только третья часть земли. Остальную землю мы арендуем. Есть разные типы аренды. Есть аренда за наличные деньги, есть — по бартеру. Мы работаем на своей технике на арендованных землях и после уборки включаем наши затраты как часть оплаты за аренду. На половине площадей сеем кукурузу, на другой — сою. Когда-то моя семья сеяла пшеницу и занималась животноводством. Сейчас мы этим не занимаемся, хотя на больших фермах эта практика продолжается.

- После внедрения ноу-тилл улучшилась ваша почва?

— В ней стало больше органики в слое 6−10 см. Хотя гумуса больше не стало. Обработка почвы — это большой расход энергии. В свое время я преподавал и работал консультантом по сохранению земельных угодий. Поэтому перейти на ноу-тилл для меня было несложно. У тех, кто сегодня работает по этой технологии, рентабельность производства выше, чем у других. Расходов у меня стало меньше, особенно на рабочую силу и технику. Когда перешел на ноу-тилл, и техническое обслуживание стало дешевле.

- Какая у вас в хозяйстве техника?

— Имеется один комбайн, два основных трактора, но и есть более старые трактора, а также две сеялки прямого посева. В качестве удобрения используем аммиачную воду. Кукурузу подкармливаем сразу после посева.

- Сколько всего делаете азотных подкормок?

— Один раз опрыскиваем в начале вегетации и затем еще раз в период вегетации. В нашем регионе многие фермеры в 1980−90-е годы перешли на ноу-тилл и до сих пор продолжают эту практику.

- А есть те, кто вернулся к традиционной технологии?

— Есть и такие. Многие фермеры ориентируются на технику и любят железо. Им нравятся большие трактора, большие орудия, их сила и мощь, запах земли, когда она переворачивается плугом. И от этого не так просто отказаться в пользу прямого посева.

- Сколько органического вещества содержится в ваших почвах?

— Около 5% гумуса.

- Много осадков выпадает?

— Более 30 дюймов (около 800 мм — Прим. авт.).

- Водная эрозия прекратилась после того, как вы стали применять ноу-тилл?

— Полностью её остановить нельзя, но она сильно уменьшилась.

- Почему выращиваете именно кукурузу и сою?

— Тот факт, что у нас соя и кукуруза, — это рыночное решение. Эти культуры выращиваются в Иллинойсе повсеместно, потому что они дают доход. Мы же часть Кукурузного пояса.

- Ноу-тилл не приводит к большему количеству болезней и вредителей, чем при традиционной технологии?

— Я этого не заметил. У нас их не стало больше.

Напротив ангара, где фермер нам показывал технику, мы сразу увидели кукурузное поле, на котором уже появились всходы. Правда, были заметны местами вымочки, о чем он нам и говорил.

— Вот это кукурузное поле мы не обрабатываем 30 лет, — сказал фермер. И тут же достал лопату и копнул. Мы увидели достаточно плодородный кусок почвы однородной темной окраски с зернистой, рассыпчатой структурой. Все говорило о том, что почва плодородная. Возможно, что и до применения ноу-тилл она была богата органическим веществом, но внедренная новая система способствовала её лучшему сохранению, о чем нам постоянно говорил фермер.

На вопрос о субсидировании, Джо Гуд отметил, как и другие фермеры, что за ноу-тилл он не получает субсидии, а субсидируется только часть расходов на страховку, которую фермеры не обязаны покупать, так как дело это добровольное. Страховка выдается на потерю или значительное снижение объемов урожая, а также на различные природные явления: град, ветер, ливневые осадки…

Касаясь вопросов затрат, фермер отметил, что они достаточно высоки. К примеру, $100 только уходит на приобретение семян, прибавьте к этому затраты на технику, горючее, удобрения… Итого больше $300 на гектар. Но у каждого фермера затраты свои. А цена на урожай может колебаться в широких пределах. К примеру, цена на кукурузу может подняться до $400, а может упасть ниже $300.

- Какие из затрат для вас самые чувствительные?

— Затраты на семена и удобрения.

- На сколько процентов цена на кукурузу в этом году отличалась от цен прошлого года?

— На протяжении двух последних лет цены на эту культуру падали. Если совсем недавно мы получали в нашем регионе от $6 до $7 за бушель, то сейчас — не больше $3,5.

На следующий день мы покидали штат Индиана и продвигались все дальше вглубь Америки. Впереди нас ждал штат Канзас, находящийся в центре США. О наших приключениях в Канзасе читайте в следующем номере.

Продолжение следует

Читайте ранее в этом сюжете: Аграрная Америка. Часть I. Индиана