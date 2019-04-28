Сидней, Австралия, , 13:24 — REGNUM

Группа учёных из Австрии и Австралии установила, что при употреблении высококалорийной пищи в условиях хронического стресса вес набирается быстрее, чем при таком же питании в нормальном состоянии. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Человек в стрессе (сс) kalhh

Большинство людей во время стресса начинает употреблять более калорийную пищу с высоким содержанием сахара и жира. Группа исследователей под руководством Герберта Херцога, заведующего лабораторией расстройств пищевого поведения в Институте медицинских исследований Гарвана (Австралия), изучила различные области мозга у мышей, чтобы выявить участки, определяющие пищевое поведение в условиях стресса.

Лабораторные эксперименты показали, что состояние хронического стресса незначительно повышало уровень инсулина в крови животных. При этом у мышей, которые получали избыточное питание и находились в состоянии стресса, уровень инсулина оказался в 10 раз выше, чем у животных, которые не испытывали стресса и получали сбалансированную пищу.

Учёные установили, что повышенный уровень инсулина связан с нейропептидом NPY, который вырабатывается в головном мозге в ответ на стрессовое состояние организма. Когда учёные заблокировали производство этих нейропептидов в центральной миндалине мозга мышей, то животные перестали ускоренно набирать вес при состоянии стресса.

«Становится всё более и более очевидным, что инсулин влияет не только на периферические области тела, но и регулирует функции мозга. Мы надеемся изучить эти эффекты в будущем», — отметил ведущий автор исследования Херцог в комментарии изданию Института медицинских исследований Гарвана.

Он добавил, что во время стресса людям стоит особенно внимательно контролировать свой рацион для того, чтобы избежать быстрого развития ожирения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле исследователи из США представили программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта, которое может диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство по записи голоса человека.