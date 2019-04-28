След человека, обнаруженный в Чили, признали самым древним в Америке

Сантьяго, , 12:06 — REGNUM Археологи установили, что окаменелый след человека, обнаруженный при раскопках в Чили, был оставлен около 15,6 тысяч лет назад, что делает его самым древним следом человека в Южной Америке. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Окаменелый след человека был обнаружен в ходе археологических раскопок возле чилийского города Осорно в 2011 году. Учёные установили, что след принадлежит виду Hominipes Modernus, близкому к Homo sapiens.

Группа археологов и палеонтологов из Австралийского университета в Чили (Universidad Austral de Chile) провела радиоуглеродный анализ обнаруженного следа, который показал, что он был оставлен около 15,6 тысяч лет назад. Ранее самым древним следом присутствия человека в Патагонии считался другой окаменелый след, обнаруженный при раскопках в той же области, который датировался тысячей лет позже.

Авторы исследования отметили, что их работа подтверждает, что заселение Южной Америки началось ещё в позднем Плейстоцене, закончившемся 11,7 тысяч лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле археологи из Филиппинского университета рассказали о результатах раскопок на филиппинском острове Лусон. Археологам удалось обнаружить останки вымерших людей ранее неизвестного вида, которому дали название Homo luzonensis.

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