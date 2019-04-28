Команда InSight рассказала о первом зарегистрированном «марсотрясении»

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Мощность первого сейсмического события, зарегистрированного на Марсе, соответствует земному землетрясению магнитудой 2,5. Об этом сообщает ScienceDaily.

Первое сейсмическое событие на Марсе было зарегистрировано сейсмометром SEIS, входящим в миссию национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) InSight.

Брюс Банердт из команды миссии InSight рассказал порталу, что мощность сейсмического события, зарегистрированного 6 апреля, соответствует земному землетрясению магнитудой 2,5. На Земле ежедневно происходит множество подобных событий, однако сейсмическая активность Марса является гораздо более низкой.

«Ранее мы регистрировали только фоновый шум. Это первое событие официально открывает новую область науки: марсианскую сейсмологию», — отметил Банердт.

Ещё несколько сигналов были зарегистрированы марсианским сейсмографом 14 марта, 10 и 11 апреля, однако они были менее сильными, а, значит, могли быть вызваны событиями на поверхности планеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2018 года сейсмограф SEIS был установлен на поверхности Марса с помощью специального манипулятора зонда InSight.

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