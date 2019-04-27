Глобальное потепление сильнее всего влияет на морских обитателей — ученые

Нью-Брансвик, США, , 16:13 — REGNUM Исследование международной группы учёных показало, что под воздействием глобального потепления ареалы обитания морских животных сокращаются в два раза быстрее, чем сухопутных. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Группа учёных из США, Норвегии и Канады под руководством Малина Пински из Ратгерского университета (штат Нью-Джерси, США) изучила ареалы обитания 406 видов пойкилотермных (хладнокровных) морских и сухопутных животных. Такие животные, температура тела которых меняется в зависимости от температуры окружающей среды, являются наиболее чувствительными к изменению климата.

Климатические модели, построенные исследователями, показали, что под воздействием глобального потепления ареалы обитания морских животных сокращаются в два раза быстрее по сравнению с сухопутными.

«Результаты исследования показывают, что необходимо будет приложить дополнительные усилия для сохранения морских видов, если люди хотят продолжить использовать океан для своей экономической деятельности», — отметил ведущий автор исследования Пински в комментарии изданию Ратгерского университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в США ушёл из жизни климатолог Уоллес Смит Брокер, введший в широкое употребление термин «глобальное потепление».

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