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Вакцина против рака кишечника прошла первый этап клинического исследования

Наука

Второй этап клинического исследования начнётся осенью 2019 года

Филадельфия, США, 27 апреля 2019, 14:42 — REGNUM  Группа учёных из США успешно провела первый этап клинического исследования вакцины против колоректального рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Группа исследователей под руководством Адама Снука из Университета Томаса Джефферсона (Филадельфия, США) представила вакцину, которая может использоваться при имуннотерапии колоректального рака в 2016 году. Тогда же были проведены лабораторные исследования на мышах.

Сейчас эта же группа учёных провела первый этап клинического исследования, в котором приняло участие десять добровольцев с I или II стадией рака толстой кишки. Перед исследованием раковые опухоли были удалены у всех пациентов хирургическим путём, однако они не проходили химио — или радиотерапию.

Пациентам была сделана однократная внутримышечная инъекция новой вакцины, нацеленной на опухолевый антиген GUCY2C. Дальнейшие наблюдения показали, что у пяти участников исследования выработались антитела (у одного добровольца) или цитотоксические Т-лимфоциты (у четырёх человек), препятствующие появлению опухоли.

Учёные планируют начать вторую стадию клинического исследования, в котором примет участие большее количество пациентов осенью 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле учёные из Оксфордского университета (Великобритания) представили результаты многолетнего исследования, показавшего, что высокий уровень употребления красного и переработанного мяса повышает риск возникновения рака кишечника.

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Научные исследования
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