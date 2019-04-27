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Исследователи определили наиболее продуктивные периоды жизни ученых

Наука

Большинство наиболее значимых работ по экономике было написано учёными в возрасте близком к 25 или 55 годам

Исследователи определили наиболее продуктивные периоды жизни ученых
Диего Ривера. Наука (Провозвестник). 1924

Колумбус, США, 27 апреля 2019, 12:25 — REGNUM  Учёные из США выделили два наиболее продуктивных периода жизни у экономистов, получивших Нобелевские премии. Исследование опубликовано в журнале De Economist.

Брюс Вайнберг из Университета штата Огайо и Дэвид Галенсон из Чикагского университета проанализировали биографические данные 31 экономиста, получившего Нобелевскую премию. Они установили, что наиболее значимых научных результатов учёные достигали в возрасте близком к 25 или к 55 годам.

Авторы исследования отметили, что большинство успешных научных работ, опубликованных молодыми авторами, являются концептуальными, основанными на применении абстрактных принципов. При этом выдающиеся работы зрелых учёных оказались основаны на накоплении и обработке больших массивов информации.

«Мы считаем, что то, что мы обнаружили в этом исследовании, не ограничивается экономикой. Эти результаты могут применяться к творчеству в более широком смысле», — отметил Вайнберг в комментарии изданию Университета штата Огайо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года группа учёных под руководством Джеймса Блюменталя из Университета Дьюка (США) представила результаты исследования, показавшего, что регулярные физические упражнения препятствуют ухудшению когнитивных способностей в зрелом возрасте.

Читайте ранее в этом сюжете: Физические упражнения помогли улучшить работу мозга в зрелом возрасте

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Научные исследования
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