Зонд «Хаябуса-2» создал кратер на астероиде Рюгу

Токио, , 07:53 — REGNUM Цельнометаллический заряд, выпущенный зондом «Хаябуса-2», успешно создал кратер на поверхности астероида Рюгу. Об этом сообщает пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Космический аппарат JAXA «Хаябуса-2» сблизился с астероидом Рюгу в июне 2018 года. 22 февраля 2019 года зонд совершил посадку на поверхность астероида и собрал две пробы грунта.

5 апреля ударный цельнометаллический заряд Small Carry-on Impactor, установленный на космическом аппарате, был сброшен на поверхность астероида. Согласно расчётам специалистов JAXA, мощности этого заряда должно хватить для того, чтобы на поверхности астероида образовался кратер. Планируется, что забор третьей пробы грунта будет произведён именно из образовавшегося кратера.

25 апреля с помощью оптической камеры, установленной на борту «Хаябуса-2», были получены снимки поверхности астероида, подтвердившие успешность операции по созданию искусственного кратера.

В настоящее время японские специалисты изучают размер и глубину образовавшегося кратера для того, чтобы запланировать следующую посадку зонда.

Ожидается, что космический аппарат «Хаябуса-2» доставит на Землю образцы грунта астероида Рюгу в декабре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2018 года на астероид Рюгу с зонда «Хаябуса-2» были опущены малые роботы Rover-1A и Rover-1B, которые сделали первые фотографии с поверхности этого астрономического объекта.