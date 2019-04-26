Каспийского тюленя от добычи и забоя спасёт Красная книга

Махачкала, , 18:34 — REGNUM Каспийский тюлень постановлением правительства Дагестана включён в Красную книгу республики. Хищнику присвоена категория статуса редкости, «сокращающейся в численности и/или распространении», сообщили ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе западно-каспийского управления Росрыболовства.

В ведомстве рассказали, что каспийский тюлень (или каспийская нерпа) — самый маленький тюлень в мире. Международным союзом охраны природы ему присвоена категория «вымирающий вид». Если в конце XIX века его численность составляла более миллиона особей, то в настоящее время его, по некоторым оценкам, осталось менее 100 тысяч.

Несмотря на это, до 2018 года включительно каспийский тюлень являлся видом, на который устанавливалась квота на промысловую добычу около шести тысяч экземпляров в год. Теперь его промысел запрещен.

«Внесение каспийского тюленя в Красную книгу Республики Дагестан — своевременный шаг, который создает предпосылки для выживания этого вида, численность которого стремительно сокращается», — отметили в управлении.

Читайте также: Депутат Госдумы просит главу Минприроды запретить забой каспийского тюленя

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года депутат Госдумы от Дагестана Умахан Умаханов («Единая Россия») попросил Минприроды РФ рассмотреть вопрос об отмене квоты на промысловый забой каспийского тюленя. В письме на имя главы ведомства Дмитрия Кобылкина парламентарий рассказал о своей обеспокоенности резким сокращением популяции нерпы и предложил включить млекопитающее в Красную книгу.