Учёные: в Южном океане отмечен постоянный рост силы ветра и высоты волн

Мельбурн, Австралия, , 16:27 — REGNUM Рост скорости ветра и высоты волн в Мировом океане зафиксировал международный коллектив исследователей, анализировавший информацию за период в 1985 — 2018 годы, 25 апреля сообщило издание Science.

Исследователи из технологического университета Суинберна, расположенного в городе Мельбурн (Австралия) и индонезийского Университета имени Хасануддина провели анализ информации, поступившей с 31 спутника и 80 океанических буев, снабженных научной аппаратурой. Данные, которые анализировались и сопоставлялись, были собраны за временной период с 1985 по 2018 годы.

В результате проделанной работы удалось обнаружить небольшой, но имеющий статистическое значение роста скорости ветра на 1−2 сантиметра в секунду в год. Данная тенденция наблюдается в акватории Южного океана, на севере Атлантики, а также в южных частях Тихого и Атлантического океана. Возрастание высоты волн отмечено в Южном океане и части Атлантики, однако север Тихого океана продемонстрировал противоположную тенденцию. Остальные районы Мирового океана отличались стабильностью этих показателей.

Наиболее чётко обе тенденции прослеживаются в Южном океане, там максимальная скорость ветра возросла на 8%, то есть на 1,5 метра в секунду. Максимальная высота волн в данном районе Земли увеличилась на 5% (30 сантиметров).

По словам учёных, «Эта тенденция сильнее для южного полушария. Единственным значимым исключением из нее является центр северной части Тихого океана»

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