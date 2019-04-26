Китай в рамках научной программы передаст России панд

Пекин, , 15:14 — REGNUM Отправка в Россию двух больших панд состоится в рамках программы совместных исследований, 26 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Передача российской стороне двух редких животных стала возможной благодаря договорённостям, достигнутым во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Председатель Китайской Народной Республики, комментируя итоги встречи, заявил: «Стороны намерены углублять сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, космической, транспортной, телекоммуникационной и гуманитарной областях».

Одним из шагов в реализации данного курса станет то, что «китайская сторона предоставит России пару больших панд для совместных научных исследований», сообщил Си Цзиньпин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году двух больших панд руководство КНР разрешило на определённое время передать в Берлинский зоопарк.

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