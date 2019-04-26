В Калужской области будет издана «Черная книга растений»

Калуга, , 14:41 — REGNUM Биологи Калужской области предложили издать «Черную книгу растений», которая будет содержать не только описание природных агрессоров, но и приёмы противодействия их распространению, сообщает 26 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания общественного совета при губернаторе области по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Участники встречи рассмотрели методы сохранения биоразнообразия области. Они ссылались на мнения экспертов о том, что к числу наиболее известных природных агрессоров относятся борщевик Сосновского, амброзия полыннолистная, клён ясенелистный и другие вредные растения. Так, исследования свидетельствуют о том, что успешно прижившиеся не без помощи человека чужеродные растения в калужском регионе составляют свыше 20% и нередко активно вытесняют местную флору.

В борьбу с борщевиком Сосновского активно включились и депутаты калужского областного парламента, которые подготовили законопроект, где прописали меры по предотвращению распространения на территории региона вредного растения. Борщевик вызывает сильные ожоги при контакте с кожей, а цветочная пыльца амброзии полыннолистной вызывает у людей серьезное аллергическое заболевание.