В России предложен вариант быстрого сближения космического корабля с МКС

Москва, , 14:40 — REGNUM Схема полёта космического корабля к Международной космической станции (МКС), при которой сближение достигается в течение двух часов, разработана специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия», 26 апреля сообщил сайт РКК «Энергия».

Полёт, по замыслу сотрудников РКК, должен проходить по так называемой одновитковой схеме, существенно сокращающей период пребывания экипажа «в небольшом объеме корабля». Наряду с этим открывается ряд других возможностей от ощутимой экономии важных ресурсов и, прежде всего, топлива до доставки биоматериалов, используемых в ходе опытов.

Специалисты-баллистики РКК «Энергия» высказали уверенность, что «реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через два-три года».

Дальнейшие перспективы использования данной разработки связаны с программами по изучению Луны. В ходе данных проектов будет реализовываться двухпусковой вариант полета к естественному спутнику Земли. При такой схеме необходима стыковка пилотируемого корабля с модулем, обеспечивающим ему разгон и работающем на низкокипящих компонентах топлива.

По словам сотрудников РКК, «Срок использования такого разгонного блока после выведения невелик», а это значит — «быстрое сближение и стыковка с ним — крайне актуальная задача».

Кроме того, данная схема необходима при осуществлении «спасательных операций в космосе, когда фактор времени может стать критическим».

На сегодняшний день корабль, запущенный с Земли, добирается до МКС, используя двухсуточную схему или более быстрый, шестичасовой вариант.

Заместитель руководителя центра расчетно-теоретического обеспечения РКК «Энергия» Рафаил Муртазин, оценивая открывающиеся перспективы, сообщил: «Двухвитковая схема дает возможность в рекордно короткий срок доставлять на МКС экипажи и грузы». Однако, как подчеркнул Рафаил Муртазин, «запуски по одновитковой схеме позволят нам достичь абсолютного рекорда. И у нас есть все условия, чтобы обеспечить первенство России в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Роскосмос представила информацию о характеристиках российских ракет для реализации лунной программы.

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