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В США создали робота-хирурга для операций на сердце

Наука

Устройство поможет избежать возможных ошибок в навигации и сэкономит время врача-хирурга

Вашингтон, 26 апреля 2019, 14:25 — REGNUM  В Соединенных Штатах специалисты Бостонской детской больницы разработали гибкий автономный роботизированный катетер, который способен самостоятельно ориентироваться внутри сердца и достигать сердечных клапанов, соответствующая статья опубликована в журнале Science.

Отмечается, что оснащенный чувствительными сенсорами робот представляет собой автономный катетер, который проникает в организм и движется по направлению к сердцу. Устройство поможет избежать возможных ошибок в навигации и сэкономит время врача-хирурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в томском НИИ микрохирургии начали проект по разработке робота-микрохирурга.

Читайте подробнее: В НИИ в Томске разрабатывают робота-микрохирурга

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