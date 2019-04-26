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В США создадут ракету-носитель, все части которой напечатаны на 3D-принтере

Наука

У компании есть самый большой в мире 3D-принтер Stargate

Вашингтон, 26 апреля 2019, 14:18 — REGNUM  Американская компания Relativity намерена разработать ракету-носитель, все части которой будут созданы при помощи 3D-принтера. Об этом сообщает портал Space.com.

Согласно сообщению, у компании есть самый большой в мире 3D-принтер Stargate, который способен за 60 суток отпечатать все части ракеты.

Отмечается, что ракета-носитель будет двухступенчатой и получит название Terran-1. Она должна вывести 1250 кг полезной нагрузки на низкую орбиту. Согласно расчётам стоимость одного пуска составит $10 млн.

Кроме того, компания уже заключила контракт на запуск канадского спутника Telesat.

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