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Обнаружена звезда с самой низкой концентрацией железа

Наука

Звезда находится на расстоянии 36 тысяч световых лет от Земли

Вашингтон, 26 апреля 2019, 14:07 — REGNUM  Обнаружена звезда с самой низкой концентрацией железа и других тяжёлых элементов из когда-либо определённых. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Звезда SMSS 1605−1443 находится на расстоянии около 36 тысяч световых лет от Земли. Её нашли в ходе обзора неба, проводимого телескопом SkyMapper.

Отмечается, что звезда представляет собой красный гигант с эффективной температурой около 4850 кельвинов. Предполагается, что её изучение позволит больше узнать о процессах, происходивших в ранней Вселенной, и ее химической эволюции.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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