«Дело государственной важности»: учёный заявил о кризисе на Байкале

Иркутск, , 13:24 — REGNUM Иркутский учёный, завлабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин заявил о том, что на озере Байкал продолжает развиваться экологический кризис.

Свои доводы, а также предложения по решению проблем он изложил в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину.

«Обратиться к Вам меня побуждает дело государственной важности, которое касается судьбы стратегического объекта всероссийского, и даже — мирового значения, крупнейшего хранилища пресной воды — озера Байкал», — пишет учёный главе государства.

По словам иркутского профессора, независимые учёные-лимнологи регистрируют негативные экологические процессы в прибрежной зоне Байкала, начиная с 2010—2011 годов, что свидетельствует о значительных изменениях в экологической системе озера. Тревогу, в том числе, вызывают массовое развитие чужеродной нитчатой водоросли спирогиры, массовое заболевание и гибель основного фильтратора байкальских вод — эндемичных губок семейства Lubomorskiidae, регулярные массовые выбросы на берег водорослей и макрофитов в некоторых участках (до 90 кг сырой биомассы на квадратный метр). В результате их гниения прибрежная зона загрязняется. Нижние участки притоков Байкала, интерстициальные воды пляжей и воды прибрежной зоны возле насёленных пунктов значительно загрязнены фекальными микроорганизмами.

«Этим процессам сопутствует круглогодичный вброс в нижнюю часть притоков, и — далее — в прибрежную зону озера условно очищенных сточных вод с очень высокими концентрациями биогенов. Например, концентрации фосфатов в стоках нередко достигают просто шокирующих значений в 20−23 мг/дм3 (гг. Северобайкальск, Бабушкин, Слюдянка)», — говорится в письме.

Наиболее серьёзные изменения экосистемы, по данным исследователей, происходят, как минимум, в четырёх районах озера: окрестности устья реки Тыя, в которую сбрасывают условно очищенные сточные воды города Северобайкальска (Северный Байкал), окрестности посёлков Максимиха (Баргузинский залив, Средний Байкал), Листвянка и города Байкальска (Южный Байкал).

Стоки города Северобайкальска содержат стойкие органические загрязнители (СОЗ). Эти же загрязнители были обнаружены в интерстициальных водах пляжей в окрестностях устья р. Тыя:

«Наиболее вероятно, попадание этих СОЗ в экосистему мелководья Северного Байкала обусловлено незаконным сбросом в р. Тыя промышленных сточных вод от вагономоечного и/или локомотивного депо, которые расположены в г. Северобайкальск».

По данным Тимошкина, в 2013 году экологический кризис в прибрежной зоне озера уже был в полном разгаре. Что, впрочем, чиновники не спешили отражать в своих докладах.

«Судя по данным наших исследований, экологический кризис на Байкале продолжает развиваться. Нами получены неопровержимые научные данные, что вброс в Байкал неочищенных, либо недостаточно очищенных стоков является единственной причиной массового развития в прибрежной зоне чужеродных водорослей — спирогир (ab. cit.). Есть основания полагать, что эта же причина имеет прямое отношение к массовой гибели основного фильтратора байкальской воды — уникальных эндемичных губок-любомирскиид и других эндемичных животных», — подчёркивается в письме иркутского профессора.

И, по его словам, именно в этот «весьма напряжённый для экосистемы Байкала период» Минприроды обнародовало проект изменения приказа N63 от 2010 года, который «предусматривает возможность значительного увеличения концентраций многих химических веществ (от двух до 25 и более раз — включая биогены, нефтепродукты, синтетические составляющие моющих средств и так далее) в сточных водах, сбрасываемых в прибрежную зону уникального озера».

Тимошкин поясняет, что в качестве «научной основы» Минприроды использовало отчёт Байкальского института природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ), который «неоднократно подвергался критике со стороны ведущих экологов-байкаловедов».

"По моему мнению, повышать допустимые нормы сброса (например, концентрации тех же биогенов — то есть, фосфатов и нитратов) при обилии негативных и резких изменений в структуре и продуктивности прибрежных сообществ Байкала, когда экосистема претерпевает явно выраженную деградацию и кризис, совершенно неоправданно и даже преступно. Это может привести к необратимым последствиям в экологии прибрежной зоны и резкому ухудшению качества воды Байкала как питьевого ресурса мирового значения», — пишет профессор Тимошкин.

При разработке новых «норм» авторы и чиновники совершенно не учли научно обоснованные аргументы по экологическому кризису в озере Байкал, подчёркивает он, добавляя, что, по информации массмедиа, в настоящее время проект приказа об изменениях «норм» приостановлен.

Появилась информация, что по данному направлению будет принято компромиссное решение, которое будет разрабатывать рабочая группа. Однако срок весьма сжатый — до середины июня 2019 года.

Олег Тимошкин убеждён, что методическая основа так называемых «Норм допустимого воздействия», по крайней мере, по отношению к Байкалу, неприемлема. Озеро — неповторимо и уникально:

«Разрабатывать какие-либо «нормы допустимых воздействий» на эндемичных рыб-голомянок, уникальных байкальских губок, моллюсков, ракообразных, рыб, нерпы и других эндемиков, которые не встречаются больше нигде в мире, и привыкли жить в суперчистой воде, в оставшиеся до июня полтора месяца просто нереально. Более того, в этом нет никакой необходимости, если Российская Федерация сочтёт приоритетным сохранить высокое качество байкальской питьевой воды».

Разработка любых «норм» сброса ядовитых отходов в Байкал «априори не может иметь под собой каких-либо реально научных обоснований, и, по сути, будет являться попыткой узаконить постепенное отравление Российского водоема мирового стратегического значения», считает автор письма.

Он обращает внимание на стремительное развитие мирового кризиса с пресной водой. А в озере Байкал, между тем, сосредоточена пятая часть мировых запасов незамороженных, пока еще чистых и пригодных для питья пресных вод. «Рыночная стоимость» воды Байкала с годами будет только возрастать. Поэтому «появление подобного закона категорически неприемлемо как с научной, так и с эстетической, и даже — с экономической точки зрения».

Тимошкин уверен, что единственно правильным решением на государственном уровне является разработка научных рекомендаций для полного поэтапного прекращения сброса любых стоков в озеро. И это, по его словам, вполне реально.

Он описывает ряд мер, которые могут оздоровить экологическую обстановку в прибрежной зоне озера и при этом «позволят сэкономить государственные средства». Это, например, ограничение, а затем и запрет на использование фосфат-содержащих моющих средств (хотя бы в прибрежных поселках и городах в Центральной экологической зоне Байкала и вдоль основного притока Байкала — реки Селенги). Это оборудование полностью изолированных септиков в частных домах и гостиницах прибрежных посёлков и городов, своевременная откачка стоков и их транспортировка за пределы ЦЭЗ. Это увеличение количество судов для сбора и подсланиевых и сточных вод и их транспортировка в соответствующие «пункты приёма».

В целом же, по словам учёного, необходимо пойти «на опережение мирового опыта и исключить» попадание стоков в Байкал.

«Наилучшей доступной технологией в мире являются очистные станции, работающие по типу обратного осмоса», — отмечает автор письма. Они позволят исключить попадание опасных веществ в питьевую воду озера.

Строительство новых очистных сооружений должно вестись поэтапно. Это позволит на практике убедиться в правильности выбранных технологий, которые впоследствии можно будет распространить на оставшиеся станции.

Кроме того, учёный предлагает постепенно заменять пластиковую посуду на стеклянную, либо другую экологически нейтральную, чтобы исключить загрязнение вод Байкала микропластиком, а пляжи — твёрдыми бытовыми отходами.

Пляжи северного Байкала необходимо регулярно очищать от массовых выбросов опасных водорослей. Для более плодотворной работы нужно провести корректировку системы государственного мониторинга экосистемы Байкала, которая в настоящее время неэффективна.

Ещё одна предлагаемая мера — создание федерального вневедомственного института мониторинга озера Байкал.

«Наверное, самое сложное — органам исполнительной власти Республики Бурятия и Иркутской области необходимо научиться договариваться друг с другом в отношении законодательных мер, которые касаются судьбы озера и организовывать обсуждение с признанными учеными — экспертами в области экологии озер, прежде, нежели эти меры превратятся в законы», — резюмировал учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Минприроды РФ предложило внести изменения в их собственный приказ от 2010 года. Предложения коснулись изменения в нормативы сбросов в Байкал.

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По мнению чиновников, в том числе властей Бурятии, без изменения нормативов по стокам в Байкал невозможно построить современные очистные сооружения. Однако ряд экологов заявили о том, что предлагаемые нормативы снижают природоохранные требования по опасным для озера веществам в десятки раз.

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