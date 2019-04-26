Учёные России и Франции исследуют вопросы обледенения лопастей вертолёта

Жуковский, Московская область, , 13:07 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского совместно с коллегами из Airbus Helicopters (Франция) планируют провести исследования в области образования льда на поверхностях летательных аппаратов в условиях переохлажденных осадков и снега. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба российского предприятия.

Совместное участие в проекте ICE-GENESIS коллеги из России и Франции обсудили на встрече в Жуковском, которая состоялась в апреле текущего года.

«Как области взаимных интересов сотрудничества с AIRBUS в области обледенения, были отмечены исследования воздействия переохлажденных осадков и снега на летательный аппарат в рамках проекта ICE-GENESIS», — сообщил начальник отдела отделения исследований аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов и объектов ракетно-космической техники ЦАГИ, кандидат физико-математических наук Алексей Миллер.

Он добавил, что в перспективе стороны могут создать стенд и провести натурные испытания вертолётных лопастей в условиях обледенения, а также исследования в области противообледенительных покрытий и систем.

ICE-GENESIS — проект, получивший финансирование по программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020» в рамках соглашения о грантах № 824 310. В ходе реализации проекта ЦАГИ совместно с компанией Airbus Helicopters и другими партнёрами разрабатывает экспериментальные методики и численные программы для исследования обледенения летательных аппаратов в сложных погодных условиях. Работы начались в январе 2019 года и продлятся четыре года.

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