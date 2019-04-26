В Москве запущено производство препарата от ВИЧ: фоторепортаж

Евгений Самарин, , 18:29 — REGNUM

25 апреля 2019 г. в Москве на фармацевтическом заводе компании Servier запущено производство готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир. Средство позволяет понизить концентрацию ВИЧ в крови больного до минимального уровня и обеспечить полноценную жизнь при постоянном приеме заболевшим.

По данным Минздрава РФ, в России число ВИЧ-инфицированных достигло 808 тысяч, прирост числа — 85 тыс. человек в год, эту тенденцию необходимо переломить как можно скорее. Сегодня в России показатели ранней диагностики и обеспечения отстают от необходимых, заявленных ВОЗ и ООН как цели для прекращения эпидемии ВИЧ к 2030 году, но открытие московского производства долутегравира поможет сократить это отставание, — а ведь за сухой статистикой могут стоять десятки тысяч спасенных от «чумы XXI века» людей.

Эпидемия ВИЧ может и должна быть прекращена, на это направлена стратегия, предложенная ВОЗ, а путем к победе должна стать антиретровирусная терапия (АР-терапия), которая охватит не менее 90% инфицированных. Поэтому запуск локализованных по странам производств эффективных препаратов АР-терапии крайне важен.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании Servier, открытие линии по производству готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир стало значительным этапом освоения в России новой технологии в рамках современнейшего наукоемкого производства. Новая линия может обеспечить потребность российского здравоохранения в препарате АР-терапии, которая признана ВОЗ магистральным путем борьбы с эпидемией ВИЧ.

Для здоровья граждан России важно, что московский завод компании является предприятием полного цикла, то есть охватывает все производственные стадии — от исходной химической субстанции до упакованного препарата, что важно для надежного бесперебойного производства. К январю 2020 года будет введена система маркировки продукции, обеспечивающая полный контроль распространения вплоть до конечного потребителя, как указывается в требованиях соответствующей Государственной программы РФ.

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