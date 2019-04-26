Пятница, 26 Апреля 2019 года
19:42:13 МСК

В Москве запущено производство препарата от ВИЧ: фоторепортаж

Наука

В Москве запущено производство препарата долутегравир, позволяющего понизить концентрацию ВИЧ в крови больного. ИА REGNUM публикует фоторепортаж с открытия производства

40
В Москве запущено производство препарата от ВИЧ: фоторепортаж
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин, 26 апреля 2019, 18:29 — REGNUM  

25 апреля 2019 г. в Москве на фармацевтическом заводе компании Servier запущено производство готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир. Средство позволяет понизить концентрацию ВИЧ в крови больного до минимального уровня и обеспечить полноценную жизнь при постоянном приеме заболевшим.

2
Дебора Уотерхаус, исполнительный директор компании ViiV Healthcare
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Дебора Уотерхаус, исполнительный директор компании ViiV Healthcare
4
Открытие производства
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Открытие производства
9
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир

По данным Минздрава РФ, в России число ВИЧ-инфицированных достигло 808 тысяч, прирост числа — 85 тыс. человек в год, эту тенденцию необходимо переломить как можно скорее. Сегодня в России показатели ранней диагностики и обеспечения отстают от необходимых, заявленных ВОЗ и ООН как цели для прекращения эпидемии ВИЧ к 2030 году, но открытие московского производства долутегравира поможет сократить это отставание, — а ведь за сухой статистикой могут стоять десятки тысяч спасенных от «чумы XXI века» людей.

7
Открытие производства
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Открытие производства
13
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир
15
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир
8
Фармацевтический завод компании Servier
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Фармацевтический завод компании Servier

Эпидемия ВИЧ может и должна быть прекращена, на это направлена стратегия, предложенная ВОЗ, а путем к победе должна стать антиретровирусная терапия (АР-терапия), которая охватит не менее 90% инфицированных. Поэтому запуск локализованных по странам производств эффективных препаратов АР-терапии крайне важен.

17
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир
18
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир
20
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
21
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании Servier, открытие линии по производству готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир стало значительным этапом освоения в России новой технологии в рамках современнейшего наукоемкого производства. Новая линия может обеспечить потребность российского здравоохранения в препарате АР-терапии, которая признана ВОЗ магистральным путем борьбы с эпидемией ВИЧ.

26
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир
25
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир
24
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
31
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
30
Этапы производства препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Этапы производства препарата долутегравир

Для здоровья граждан России важно, что московский завод компании является предприятием полного цикла, то есть охватывает все производственные стадии — от исходной химической субстанции до упакованного препарата, что важно для надежного бесперебойного производства. К январю 2020 года будет введена система маркировки продукции, обеспечивающая полный контроль распространения вплоть до конечного потребителя, как указывается в требованиях соответствующей Государственной программы РФ.

34
Фармацевтический завод компании Servier
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Фармацевтический завод компании Servier
32
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
37
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
39
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
36
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
35
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир
38
Производство препарата долутегравир
Евгений Самарин © ИА REGNUM
Производство препарата долутегравир

Смотрите галерею к статье

regnum author Евгений Самарин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить