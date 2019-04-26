В России предложен способ снизить опасность молний

Москва, , 11:49 — REGNUM Метод защиты пожароопасных объектов от попадания молнии предложен российскими учёными, сообщается на сайте Российского научного фонда.

Способ, предложенный сотрудниками Национального исследовательского университета одного из подразделений Московского энергетического института, в лабораторных экспериментах позволил добиться снижения мощности разряда грозового облака на 30%. Молнии в данном случае предполагается вызывать искусственно: до того как облако окажется рядом с пожароопасным объектом, грозовое облако разрядится заранее.

Результат был достигнут благодаря использованию искусственного аналога так называемых гидрометеоров — крупных дождевых капель или градин. В ходе эксперимента их роль выполняли завернутые в металлическую фольгу небольшие куски пенопласта. При помощи лески созданные учёными гидрометеоры соединяли между собой в группу, состоящую из 4−7 штук, и помещали в различные места аналога природного облака — грозовой ячейки, вызывая появление разряда.

Комментируя результаты эксперимента, старший научный сотрудник Национального исследовательского университета МЭИ Александр Темников сообщил, что ученые «добились значительного роста вероятности появления разряда в облаке, но полностью разрядить его пока невозможно». Практическое применение данного метода предполагает использование средства доставки искусственных гидрометеоров облаку, в качестве таковых планируется использовать специальные артиллерийские снаряды, малоразмерные ракеты или беспилотные летательные аппараты.

Ученые намерены перейти от этапа лабораторных исследований к практическим экспериментам.

По словам доцента базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН Максима Долгоносова, «для подтверждения работоспособности системы обязательно должны быть проведены натурные испытания». Поскольку «реальные облака отличаются и по строению, и по условиям зарядки от искусственных», залогом успеха станет создание системы «мониторинга, происходящего в грозовом облаке», сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Афинах на территории древнегреческого Акрополя от удара молнии пострадали двое туристов.

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