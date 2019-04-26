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Ученые создали прозрачные человеческие органы

Наука

Детали

Мюнхен, Германия, 26 апреля 2019, 10:30 — REGNUM  Немецкие ученые создали прозрачные органы для экспериментальных животных и людей, внутри которых видны ткани, сообщает AMNA.

Ученые, возглавляемые доктором Али Эртюрком из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, разработали инновационную методику, в которой использовался органический растворитель для того, чтобы добиться прозрачности органов. Затем инструмент сканировался лазером под микроскопом, чтобы точно отобразить его внутреннюю структуру (клетки крови, клетки и т. Д.).

Используя эту «карту» в качестве руководства, исследователи сначала напечатали основу органа в трехмерном виде, а затем добавили стволовые клетки к органу в соответствующих положениях, чтобы сделать его функциональным.

Ожидается, что новая технология может позволить будущую биопечать органов для трансплантации. Биопечать органов — одно из направлений регенеративной медицины, сборка тканей/органов из клеток на специальных 3D-биопринтерах. Ее задача — обеспечить органами тех, кто нуждается в трансплантации, не прибегая к донорским органам.

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Научные исследования
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