На острове Тасос найдены следы казни, совершенной 2000 лет назад — археолог

о.Тасос , Греция, , 10:18 — REGNUM Следы казни, совершенной 2000 лет назад, найдены археологами из США при раскопках на греческом острове Тасос, 24 апреля сообщило издание Live Science

Экспедиция, проводя раскопки на территории древнего некрополя, в 2002 обнаружила останки 57 человек.

В ходе изучения костей учёные обратили внимание на скелет мужчины, похороненного в примитивном саркофаге, сделанном из известняка.

Комментируя результаты обследования, профессор антропологии Анагностис Aгеларакис из Университета Адельфи, расположенного в Соединённых Штатах, заявил: «За 40 лет моей работы я никогда не находил ничего подобного».

Учёный сообщил, что в грудине мужчины было найдено отверстие, размеры которого составляют 1,5 сантиметра на 1,1 сантиметра, очень правильной формы. Обследование выявило важные детали. Скелет принадлежал физически хорошо развитому мужчине старше пятидесяти лет ростом более 170 сантиметров.

Анагностис Aгеларакис, оценивая развитие объекта исследования, отметил: «Он вполне мог тренироваться в гимнастическом зале, в том же палестре». Изучая останки, учёные по состоянию зубов определили не только возраст убитого, но и то, что последние годы перед смертью качество его питания резко ухудшилось. Эта деталь позволила высказать предположение, что высокий для своего времени, физически сильный мужчина находился в плену. Характер раны — круглое отверстие почти идеальной формы, говорит о том, что в момент убийства жертва была неподвижна.

По словам Анагностиса Aгеларакисиса, убитый либо лежал на спине, либо стоял у стены. Обстоятельства смерти предполагают, что жертва не могла защищаться: скорее всего, была обездвижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Греции на острове Крит была открыто древнее захоронение от 1400 до 1200 года до нашей эры, относящееся к так называемому позднему минойскому периоду, признанное важнейшим археологическим открытием в Греции за десятилетие.

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