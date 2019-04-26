Арктические воды оказались благоприятной средой для вирусов — учёные

Париж, , 08:28 — REGNUM Вирусы неизвестные науке были обнаружены в образцах океанской воды, собранных в различных районах Мирового океана экипажем океанографического судна Tara, сообщило издание Cell.

Забор проб, осуществлявшийся с 2009 по 2013 год, производился в слоях воды, расположенных на разной глубине во многих регионах Земли.

Результаты анализа позволили обнаружить новые разновидности вирусов, о существовании которых учёным не было известно, их количество возросло с 15 до 200 тысяч видов. Исследование велось целенаправленно, объектом поиска были именно эти неклеточные представители микромира. Экспедиция обнаружила ряд явлений, механизм возникновения которых учёным пока не понятен.

Исследователи установили, что в Мировом океане несмотря на постоянное перемешивание вод существует пять зон, где обитают различные вирусы. Кроме того, вопреки устоявшимся представлениям о том, что разнообразие видов увеличивается по мере приближению к экватору, наибольшее видовое разнообразие вирусов было обнаружено в Арктике и Северном Ледовитом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее школьники из Подмосковья, занятые исследованием ледников, открыли новый остров у архипелага Новая Земля. Открытие было совершено при изучении материалов, полученных российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и европейскими Landsat и Sentinel.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские школьники открыли в Арктике новый остров