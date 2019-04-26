В Сибири открыли новый вид насекомого

Красноярск, , 03:30 — REGNUM Учёные Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН обнаружили в Красноярске новый вид минирующей моли-пестрянки — потенциального вредителя кустарниковых растений. Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (КНЦ СО РАН).

Уточняется, что это не первый новый для науки вид насекомого, обнаруженный в последние годы учеными Института леса в Красноярске и прилегающих регионах. Поэтому специалисты сделали вывод о том, что Сибирь всё ещё остаётся «белым пятном» — регионом с недостаточно хорошо изученным биоразнообразием.

Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys.

Учёные выявляют новые виды насекомых с помощью генетических анализов. Новый вид минирующей моли-пестрянки они обнаружили совместно с коллегами из Франции и Италии.

После гусениц на листьях остались своеобразные повреждения — так называемые мины. Листья были выедены изнутри, но кожица не повреждена. Вид развивается на карагане древовидной. Это кустарниковое растение, которое в сибирских городах используется для создания живых изгородей и бордюров. Численность насекомого на момент обнаружения была не высокой. Кормовое растение не получило заметных повреждений.

По словам соавтора работы, кандидата биологических наук Натальи Кириченко, новый для науки вид минирующей моли обнаружили в красноярском Академгородке.

«Первоначально мы собрали лишь пару гусениц, которые были подвергнуты молекулярно-генетической диагностике. По генетическим характеристикам стало понятно, что мы имеем дело с новым видом. Следующим летом удалось собрать бабочек для его описания», — рассказывает Кириченко.

Она подчеркнула, что сибирский вид сильно отличается от ранее известного, развивающегося на карагане на Дальнем Востоке. Это показали исследование рисунка передних крыльев и гениталий самцов и самок.

«Новый вид получил название Phyllonorycter ivani в честь моего отца — Ивана, который всегда поддерживал (и продолжает поддерживать) мой интерес к энтомологии», — резюмировала кандидат биологических наук.

Всего за последние пять лет учёные обнаружили пять новых видов насекомых: три в Сибири и по одному в Японии и Китае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Байкальском заповеднике в 2018 году было обнаружено место произрастания кизильника блестящего (CotoneasterlucidusSchltdl). Это растение, занесённое в Красную книгу России. Редкое растение на береговом галечнике Байкала нашла научный сотрудник заповедника Наталья Гамова.

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