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На полуострове Таймыр найдена немецкая подводная лодка

Наука

Её исследование проведёт экспедиция «Русского географического общества»

На полуострове Таймыр найдена немецкая подводная лодка
Иллюстрация: Rgo.ru
Побережье Карского моря полуострова Таймыр

Красноярск, 25 апреля 2019, 20:03 — REGNUM  На берегу Карского моря на полуострове Таймыр найдена немецкая подводная лодка эпохи Великой Отечественной войны, сообщает 25 апреля сайт «Русского географического общества».

Уточняется, что субмарина, вероятнее всего немецкая, так как судьба всех советских подводных лодок, действовавших в этих районах, хорошо изучена.

На данный момент известно, что входной люк подлодки плотно задраен.

Для исследования этой субмарины организуется экспедиция «Русского географического общества», которая отправится в путь в мае текущего года.

Напомним, в период 1941—1945 годов немецкие подводные лодки, базировавшиеся в Северной Норвегии, достаточно активно действовали не только на маршрутах союзнических конвоев в Баренцевом море, но и в районах Северного морского пути.

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