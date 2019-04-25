В Марий Эл открылся научный симпозиум, посвященный радиолокации

Йошкар-Ола, , 19:23 — REGNUM В Йошкар-Оле на базе Марийского государственного университета (МарГУ) открылся симпозиум «Современные локационные системы: теоретические основы и приложения», собравший представителей ведущих вузов страны, более 20 научно-исследовательских организаций из 11 городов России, занимающихся исследованиями в области радиолокации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В работе научного симпозиума принимают участие более 300 человек, в том числе представители Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, Публичного акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система», Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», а также вузов России.

В рамках мероприятия пройдут секционные заседания, «круглые столы» и подписание ряда соглашений. На базе Марийского машиностроительного завода будет организована закрытая секция по теме «Специальные радиолокационные системы».

До открытия симпозиума глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил выставку научных достижений, на которой ознакомился с разработками вузов республики, а также ведущих оборонных предприятий России. Он отметил, что промышленные предприятия республики, ее научно-технические кадры вносят существенный вклад в обороноспособность страны.

«С первых месяцев Великой Отечественной войны в Марий Эл был развёрнут ряд оборонных предприятий, эвакуированных с прифронтовых территорий страны, которые в кратчайшие сроки начали давать фронту необходимую продукцию. В послевоенные годы предприятия республики играли активную роль в деле повышения оборонного потенциала страны. На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс республики представлен такими промышленными предприятиями, как «Марийский машиностроительный завод», «Завод полупроводниковых приборов», «Волжский электромеханический завод», «Красногорский завод «Электродвигатель», «Красногорский комбинат автофургонов», «Технотех». Мы приветствуем эти коллективы, благодарим их за созидательный, творческий и эффективный труд и гордимся, что в республике есть такие предприятия, обеспечивающие авторитет региона, как субъекта Российской Федерации», — сказал, приветствуя участников симпозиума Евстифеев.

Глава региона подчеркнул, что наука развивается тогда, когда развивается экономика. По его словам, оборонно-промышленный комплекс — приоритетное направление для республики, для которого научные открытия всегда актуальны и востребованы.

«В настоящее время ведется активная работа с правительством Российской Федерации, Министерством обороны и представителями науки для того, чтобы потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса был реализован в полном объеме», — заверил Евстифеев.

В завершении приветственной речи Евстифеев подчеркнул, что проведение симпозиума в республике является фактом признания научно-технического потенциала ученых Марийского государственного университета, Поволжского государственного технологического университета, специалистов Завода полупроводниковых приборов и Марийского машиностроительного завода. Глава республики пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы, которая будет стимулировать продолжение поиска научных решений современных проблем.

ИА REGNUM напоминает, Марийский государственный университет создан в 1972 году. В структуру вуза входят Аграрно-технологический институт, институт экономики, управления и финансов, педагогический институт, институт естественных наук и фармации, педагогический институт, институт дополнительного образования, а также институт национальной культуры и межкультурной коммуникации.

В апреле 2017 года стал одним из опорных вузов республики.