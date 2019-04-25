В американском сегменте МКС объявлена пожарная тревога

Вашингтон, , 17:46 — REGNUM В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация, сообщает 25 апреля пресс-служба аэрокосмического агентства США.

Уточняется, что тревога была объявлена во время разгрузки грузового космического корабля Cygnus и оказалась ложной.

Причина ошибочного срабатывания пожарной сигнализации не уточняется. Указано, что сигнал пожарной тревоги раздался после открытия люка корабля Cygnus.

По предварительной информации, срабатывание могло быть вызвано скоплением пыли в корабле.

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